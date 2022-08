MALUSCI A RFV, Viola compra un difensore, Quarta...

Il reparto difensivo della Fiorentina è uno dei temi più caldi di questi giorni, ed è intervenuto Alberto Malusci, ex difensore viola, a parlarne a Radio FirenzeViola: "Sono rimasto sorpreso a vedere Nastasic titolare, anche se Italiano ci ha abituato a grandi sorprese. I dubbi che rimangono sono portiere, due centrali, terzino destro e centravanti. E' chiaro che Quarta contro la Cremonese non abbia fatto una partita esaltante, ieri però è stata l'occasione per dar fiducia anche a chi giocava meno. Io sul mercato penserei ad un difensore centrale forte, bravo nel 1 contro 1 e che abbia gamba. Milenkovic è una certezza assoluta dietro ed anche Igor ne sta dando. Quarta l'ho visto mancare nei suoi punti forti, gli serve continuità per riprendersi".

Sul gol del Twente...

"Andrebbe rivisto al Var, Biraghi comunque si è fidato un po' troppo della linea e ha fatto un passo in avanti troppo tardi. Bisogna stare più attenti in quelle situazioni".

Crede che la decisione di cambiare sempre gli 11 titolari possa essere un punto forte di Italiano?

"Per ora il campo gli sta dando ragione, ma ancora vedo troppa differenza tra la Fiorentina del primo tempo e quella del secondo, forse andrebbero fatti prima i cambi. Secondo me il problema non è a livello fisico, è l'assenza di giocatori di palleggio che costringe i viola ad andare sempre fortissimo, ma non puoi reggerlo per 90'. Nel primo tempo l'esterno basso del Twente sta ancora sognando Sottil, poi nel secondo tempo grande calo.