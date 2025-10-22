RFV Malu Mpasinkatu: "La vittoria è l'unica medicina in questo momento"

vedi letture

Malu Mpasinkatu dirigente, agente ed esperto di calciomercato nonché opinionista di Palla al Centro su Radio FirenzeViola è interventuto oggi ai microfoni per parlare della situazione della Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni: "La vittoria è l'unica medicina, sono totalmente d'accordo che nonostante il Milan è forte, la Fiorentina ha cercato di giocarsela, poi quando ha subito il pareggio è diventata una squadra impaurita, non riesce a vincere e portare a casa dei risultati".



Lei vede dei segnali di crescita?

"Molti esperti del calcio pensavano che prendesse un' imbarcata la Fiorentina contro il Milan e invece no. Io ho visto una squadra che inconsciamente cercava di tenere il risultato di vantaggio ma quando Leao ha pareggiato ho visto una squadra intimorita e impaurita perché al posto di avere una reazione positiva ha avuto la reazione all'incontrario.Quando dimostri all'avversario che hai paura poi è difficile vincere. Io dico che in quel momento lì mi aspettavo di più a livello di personalità da parte della Fiorentina, la voglia di fare un pareggio e riuscire a bloccare la prima in classifica. Vediamo di ripartite con il Rapid senza fare tanti discorsi, l'unica medicina è la vittoria. Dzeko adesso è il momento di farlo partire titolare, l'esperienza a volte è fondamentale e io lo farei giocare dal primo minuto".