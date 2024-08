M.ORLANDO A RFV, Gudmundsson arriverà. Nico out col Parma

FirenzeViola.it

Massimo Orlando, ex calciatore della Fiorentina e opinionista di Radio FirenzeViola, è intervenuto nel corso di Viola Amore Mio rilasciando queste dichiarazioni:

La Fiorentina doveva agire diversamente sul mercato?

"Mi sembra che sia una costante di tutte le squadre. Ormai il mercato è questo, ci sta che fino a fine mercato possa succedere di tutto. Il calcio è cambiato molto. Se la Fiorentina dovesse chiudere per Gudmundsson sarebbe già a buon punto. Il mercato viola lo ritengo molto interessante".

Gudmundsson rischia di saltare vista questa lentezza?

"Serve sicuramente un piano B, questo è certo. Penso che alla fine la volontà del giocatore verrà premiata e quindi arriverà a Firenze e magari potrebbe giocare contro il Venezia. Se dovesse restare Amrabat sarei contento perché giocando a tre in difesa, avere uno con le sue caratteristiche sarebbe un grande acquisto da ritrovarsi in casa".

Cosa accadrà a Nico Gonzalez?

"Non credo che possa restare. Io penso che l'eventuale arrivo di Gudmundsson sia legato alla partenza di Nico. Dispiace perché è un giocatore fantastico ma penso che sia la società che il giocatore non vogliano andare avanti insieme e nel 3-4-2-1, i trequartisti stanno molto più vicini alla punta e dunque Gudmundsson sarebbe molto più adatto al gioco di Palladino rispetto all'argentino".

Lo convocherebbe per il Parma?

"Credo che se un giocatore ha deciso di andar via e la società è in linea con questo principio, non lo convocherei. Con quale testa scenderebbe in campo? Io andrei solo con giocatori motivati e che fanno parte del progetto anche del prossimo futuro".

