RFV M. Cassano: "Se De Gea va via scommetterei su Martinelli, non su Bento"

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Così, Mario Cassano, ex portiere di Fiorentina ed Empoli, a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" su De Gea e il suo eventuale sostituto: "Io penso che tutto parta dal progetto che si vuole fare. È chiaro che, se creo una squadra con obiettivi alti, il monte ingaggi si alza e quindi il portiere forte serve. Se invece prendi un allenatore giovane e pensi di crescere gradualmente negli anni a livello di squadra, si può virare su altri profili di portiere con un ingaggio minore".

De Gea per il tipo di portiere che piace a Grosso, quindi bravo con i piedi, può essere l'uomo giusto?

"Io ricordo che la costruzione dal basso l'ha inventata Guardiola, che ha preso Donnarumma come portiere, che non fa dei piedi il suo pregio maggiore. Penso che se chi ha inventato questo modo di giocare ha cambiato, forse è meglio seguirlo".

Lei pensa che Martinelli possa essere tenuto in considerazione per la porta della Fiorentina?

"Da fuori ti dico: la Fiorentina lo ha mandato in prestitio in una piazza importante, dove è riuscito a rendere sotto pressione. Nel momento in cui viene mandato 6 mesi in prestito e la Fiorentina decide di mandare via De Gea, l'unico motivo per non tenere in considerazione Martinelli è perché non è ritenuto ancora pronto. Inoltre non è logico andare su un altro profilo simile a Martinelli. Una logica può avere tenere Martinelli in prestito e per la porta della Fiorentina prendo un calciatore di esperienza e non un profilo giovane. Mandare via De Gea, per prendere una scommessa come Bento... Io preferisco scommettere su un portiere che ho cresciuto, piuttosto di prendere un'altra scommessa".

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