Luigi Cagni: "Ora tocca ai giocatori, l'allenatore è relativo"

Luigi Cagni, ex allenatore di Sampdoria e Empoli, ha parlato a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al Centro". Ecco le sue dichiarazioni: "Il problema non sono i calciatori ma la società perché quando firmi il contratto, tu devi leggere cosa c'è scritto sul contratto, tu hai dei diritti e hai dei doveri e la società deve far rispettare i doveri, è lì la forza, ma quando c'è come obiettivo principale il denaro e non il bene del calcio hai perso".

Cosa ne pensa della situazione della Fiorentina?

"Se tu sei in una situazione di difficoltà devi non prendere gol, i numeri che devi guardare sono i solo i gol presi perché poi la Fiorentina è una squadra che se tu vai a vedere i gol li fa, ormai devi finire bene poi ci penserai l'anno prossimo. Paratici è uno che sa cosa deve fare e non ci sarà problema per l'anno prossimo però ci devi arrivare, devi lottare per non retrocedere".

Cosa ne pensa delle parole di Vanoli alla squadra?

"E' un segnale che se io arrivo a questo, i giocatori si devono svegliare e pedalare. Se io adesso valuto la Fiorentina a livello tecnico non è inferiore alle altre squadre che sono lì in lotta. Tocca ai giocatori ora, l'allenatore è relativo, lui ha dato tutto quello che doveva dare e continuerà a farlo e i giocatori devono fare altrettanto".

