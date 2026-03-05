RFV Gene Gnocchi: "Il Parma ha il peggior gioco della Serie A. È un calcio avvilente"

Gene Gnocchi, comico, speaker e grande tifoso del Parma con cui ha fatto anche un provino è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "I Tempi Supplementari" per parlare della prossima sfida tra i gialloblù e la Fiorentina: "Penso che il Parma giochi il peggior calcio del campionato. Cuesta può anche esser il più giovane del mondo, ma il suo calcio è avvilente. Poi hai giocatori come Pellegrino e Bernabè e con un buona dose di fortuna vinci le partite".

Questa squadra in mano a un altro allenatore poteva fare meglio?

"Io prima di dare per certa la salvezza del Parma aspetterei almeno altre cinque o sei partita, perché lo vedo spesso in balia degli avversari. Ho visto la partita con il Cagliari dove si può mettere un sigillo sulla salvezza e invece abbiamo preso rete da Folorunsho e poi siamo riusciti a pareggiare con la rete di Oristanio".

Fiorentina-Parma sarà una partita equilibrata?

"La Fiorentina con l'Udinese ha fatto una prestazione peggiore di quella del Parma con il Cagliari. La Fiorentina ha dei giocatori capaci di risolvere la partita da un momento all'altro. Parliamo di Brescianini, Mandragora e compagnia cantante, che presi singolarmente sono migliori di quelli del Parma".

