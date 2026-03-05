RFV Nevio Scala: "Il Parma può mettere in difficoltà la Fiorentina. Ma le potenzialità dei viola vanno oltre la salvezza"

L'allenatore Nevio Scala è intervenuto a margine della serata-evento per il sesto anniversario della "Alberto Di Chiara Academy" dove era presente anche Radio FirenzeViola. Da ex colonna del Parma ha parlato della sfida di domenica al Franchi con la Fiorentina: "Seguo il Parma con grande interesse e sono diventato amico di Carlos Cuesta e dunque faccio il tifo per il Parma che non ha punti deboli, ha vinto con il Milan e dunque può mettere in difficoltà anche la Fiorentina ma da ex viola spero semplicemente che vinca il più forte".

Cosa pensa della Fiorentina? "Non ci sono dubbi che sia più forte ma le potenzialità della Fiorentina vanno al di là della salvezza ed ha tutto il tempo tempo per ottenerla, mancano ancora tante gare".

Cosa serve per salvarsi? "Sono un uomo fortunato che non ha mai corso per la salvezza, e non so cosa serve perché non so cosa accade nello spogliatoio".