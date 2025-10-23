RFV Lucchesi: "Un ds che a fine anno se ne deve andare fa fatica a lavorare"

Il dirigente sportivo, Fabrizio Lucchesi, è stato intervistato a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al centro" parlando del Ds Pradè e di Stefano Pioli, ecco le sue parole: "Fa fatica, infatti non è un caso, che quando si affrontano i rinnovi dei direttori sportivi si svolgono prima del mercato. Daniele però è una persona di eccellenza e un professionista che non tirerà i remi in barca. Il problema è che è impossibile prendere impegni per conto dell'azienda quando non sei legittimato, se tu sei in scadenza fai fatica a prendere impegni, quando sei in dubbio per l'anno dopo. Il professionista, in questi momenti, si guarda intorno per capire cosa fare prima della fine stagione, per non ritrovarsi senza lavoro".



Ti sorprendono le difficoltà di Pioli?

"Mi sorprende questa mancanza di risultati, purtroppo la continuità di non vedere soluzioni preoccupa. Le partite le puoi perdere, ma c'è modo e modo di perdere. Io credo che le società forti aiutano l'allenatore in queste situazioni. Pradè è un allenatore autorevole, ma la perde, quando ci sono questi risultati". La società deve trovare una persona che dia un'aiuto a Pioli e Pradè, perché così la situazione è penalizzante".

"Io penso che quando sei in emergenza, bisogna fare delle scelte, perché crede di poter avere un ritorno maggiore da questa scelta, poi vederemo se sarà così nelle prossime partire. Io ti dico che dobbiamo fidarci ancora di Pioli. Testa a stasera e poi dobbiamo dare tutto, vita o morte, a Bologna".

