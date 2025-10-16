RFV Lucchesi: "Tifosi contro Pradè? Per lui sarà fondamentale il rapporto con il club"

Fabrizio Lucchesi, ex direttore generale di Fiorentina e Roma, è intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola nel corso della trasmissione "Palla al Centro". Queste le sue dichiarazioni: "Non vedo la Fiorentina così messa male verso la sfida con il Milan. I problemi per gli uomini di Pioli sono da ricercare all'interno della squadra stessa. Quale palcoscenico migliore poi può esserci rispetto a quello di San Siro per dimostrare che c'è voglia di riscatto? Io dico che è meglio avere gare così piuttosto che sfide abbordabili quando si affrontano momenti del genere. Se poi non c'è amor proprio il problema non è tecnico ma soprattutto umano".

Su Gudmundsson: "I giocatori le partite non le vincono da soli. Talvolta certi incastri tra loro non sono come ipotizzati. Io per migliorare conosco solo la soluzione del lavoro. La differenza la fanno l'applicazione con cui insisti e la risposta dei giocatori".

Cosa ne pensa delle critiche dei tifosi a Pradè?: "Io momenti così ne ho vissuti. La differenza la fa il rapporto con la proprietà, se questo è forte anche te lavori meglio. Il lavoro di Pradè al momento è gestionale tra squadra, procuratori e ambiente. Non è periodo di mercato. Anche se esci fuori abbattuto da questi momenti prendi forza nei confronti dell'ambiente stesso. La proprietà aiuta certamente, così come l'abitudine a certe situazioni. Chi fa certi mestiere sa quali sono le pressioni, ci piacciono gli applausi ma quando ci sono le critiche vanno sapute prenderle. Il momento della resa dei conti non è oggi, ma sarà più avanti. Il bene comune è il club".

