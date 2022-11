LUCCHESI A RFV, Telenovela Gonzalez non è finita

Fabrizio Lucchesi, ex dirigente della Fiorentina, ai microfoni di Radio FirenzeViola ha detto la sua in merito alle principali vicende legate al club di Commisso: “A mio avviso bisogna ricercare il risultato, ma attraverso il bel gioco. Spesso il livello del nostro campionato fa sì che questo trend emerga poco…”.

La Fiorentina che tipo di gioco ha espresso sinora?

“Ha fatto vedere di poter giocare anche meglio, credo che in questa prima parte sia stata sotto le aspettative. La differenza però la fanno i punti…”

Cosa pensa del possibile ritiro al Viola Park?

“Già una decina d’anni a livello europeo sono cambiate le abitudini. Una volta si cercava anche l’ossigenazione, poi gli studi hanno confermato che tutto sommato questo beneficio si perde in poco tempo. Per questo negli ultimi dieci anni e le varie tecnologie subentranti, le società hanno scelto sempre più di fare i ritiri in sede. Io non credo sia peggiore, bensì diverso e non reversibile. Poi avresti l’aeroporto vicino, per le partite e il business”.

Sul mercato dove serve intervenire particolarmente?

“A gennaio è più facile sciuparla che migliorarla, o creare aspettative invano. Chi è dentro e conosce le dinamiche dello spogliatoio, soprattutto nell’indirizzo di quello che l’allenatore pensa, sa cosa serve. Posso solo dire che la Fiorentina ha bisogno di migliorarsi”.

Che idea si è fatto sulla situazione Gonzalez?

“Questi strascichi si cicatrizzano male. Bisogna vedere quali sono i rapporti con dirigenza e allenatore. Credo che questa telenovela, che può far male, non sia finita…”.