RFV Luca Masini su Kean: "La sua forza è attaccare la profondità. La mossa di Dzeko aveva senso"

vedi letture

Il match analyst Luca Masini è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "I tempi Supplementari" per parlare delle tematiche più attuali di casa gigliata. Queste le sue dichiarazioni a partire da un commento sulle qualità in marcatura e non di impostazione su Comuzzo: "Non tutti i difensori sono bravi in possesso oggi. Buongiorno ad esempio non è bravo ad impostare. Se le palle arrivano tutte da 40 metri e il giocatore è piazzato ed è avvantaggiato. Buongiorno ha annullato Kean per il contesto di partita, probabilmente anche Comuzzo in quella situazione avrebbe fatto molto bene. Sabato la Fiorentina ha sofferto perché con Lobotka poteva impostare Beukema".

Kean per lei non dovrebbe partire da dietro per non giocare spalle alla porta? La mossa di Dzeko secondo lei aveva senso?

"Kean deve essere in grado di attaccare la profondità, non può arretrare secondo me. Quando riesce ad usare la sua fisicità prendendo spazio diventa molto difficile da marcare. La mossa di Dzeko aveva un senso per giocare con le palle dirette e schermare Lobotka in fase di non possesso. Conte però ci ha messo poco a trovare i correttivi".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVISTA COMPLETA