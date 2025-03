RFV Lo Monaco su Kean: "Penso che farà un altro anno a Firenze senza problemi"

vedi letture

Pietro Lo Monaco, noto dirigente sportivo è intervenuto a Radio Firenzeviola durante la trasmissione "Palla al Centro" per parlare dell'attuale situazione di mercato della Fiorentina:"Zaniolo ha grandi mezzi tecnici ma non è supportato da una grande testa, visti i costi personalmente non lo riscatterei in questo momento".

Che ne pensa di Kean?

"Quando è stata messa la clausola di 52 milioni sembrava giusta, adesso il giocatore è letteralmente sbocciato. Palladino è stato bravissimo con Kean e sta facendo lo stesso con Fagioli. Il mister gli ha trovato la collocazione giusta, in campo gli fa fare cosa gli pare, gli ha dato fiducia e Kean ha ripagato pienamente.

La Fiorentina che deve fare per alzare il livello?

"La società deciderà cosa è meglio fare, questa squadra può crescere molto, la Fiorentina deve alzare il livello. In Conference League in caso di semifinale i viola probabilmente incontreranno il Betis e salvo sorprese in finale ci sarà il Chelsea, questi scontri ti faranno capire il livello della squadra".

Le piacerebbe Lucca in caso di cessione di Kean?

"No, non mi piace, in caso andrei a cercare qualche giovane interessante".

Che ne pensa della rosa della Fiorentina?

"La rosa è competitiva, deve mettere qualche tassello, manca un esterno sinistro che ti salti l'uomo e venga dentro il campo, serve un vice Kean, così potrai giocare anche con moduli diversi a partita in corso".

Lei vede in Italia qualcuno che può prendere Kean?

"Lo può prendere il Napoli in Italia anche se penso che un altro anno a Firenze lo farà senza problemi".