RFV Leonardi: "Fagioli da mezzala potrebbe esaltarsi. No ai giudizi affrettati"

Vanessa Leonardi, giornalista di Sky Sport, è intervenuta ai microfoni di RadioFirenzeViola nel corso della trasmissione "Palla al Centro" partendo da una riflessione sui primi due mesi di stagione della squadra viola: "Mi convince Pioli, ho molta fiducia in lui, è molto bravo e competente. E' sicuramente un punto di partenza in un avvio che neanche Pioli si aspettava così difficoltoso. Col Napoli puoi perdere, ma il modo in cui ha perso non è piaciuto. Prima sono arrivati due punti con Cagliari e Torino, che sono squadre alla tua portata. Conoscendo il valore dell'allenatore e la campagna acquisti mi aspettavo un inizio diverso".

Cosa ne pensa della difesa a tre?

"Probabimente Pioli vede che i difensori gli possono dare maggiori garanzie con questo sistema di gioco, anche per sfruttare di più Dodo, Gosens e Lamptey. Magari lui pensa che avere 3 difensori e due esterni come quelli che ha a disposizione sia il sistema di gioco migliore. Però può essere sistemato il centrocampo mettendo Fagioli mezzala, ruolo in cui si esalta di più rispetto a quello di regista. Al centro invece metterei Nicolussi Caviglia che a Venezia mi era piaciuto anche per temperamento, in campo poi è bello tosto".

Parlando di Fazzini, che è entrato bene col Napoli, in che zona del campo lo metterebbe?

"Si potrebbe far riposare Fagioli, però posizionandolo come mezzala potrebbe giovarne. Parlando con Fazzini e del suo ruolo, dato che ad Empoli faceva più ruoli, mentre a Firenze viene utilizzato principalmente come vice Gudmundsson, lui si vede come mezzala di inserimento, quindi se si volesse dare un turno di riposo a Fagioli, potrebbero giocare Fazzini, Mandragora e Nicolussi Caviglia, perchè Gudmundsson e Kean sono recuperati e arruolabili. Così avresti due mezzali, Mandragora e Fazzini, di corsa, inserimento e che segnano".

Come valuta l'inizio di stagione di giocatori di potenziale talento come Dzeko, Sohm, Piccoli?

"Secondo me vanno aspettati, poi nel calcio si va sempre di corsa e si tende a dare giudizi sbagliati. In questo momento è evidente che la Fiorentina stia cercando un'anima, un'identità, sta cercando di diventare squadra, per questo bisogna dare tempo a tutti i giocatori e a Pioli. Ovvio che il tempo non deve essere infinito perché il campionato corre e tra poco arriva la Conference, però non vanno dati giudizi affrettati".

