LAZZARI A RFV, Jovetic fortissimo. In finale Viola attenta

Andrea Lazzari, doppio ex di Fiorentina e Cagliari, è intervenuto quest'oggi ai microfoni di Radio FirenzeViola per parlare del match di questa sera ma non solo. Tra i vari temi toccati, durante la trasmissione "Palla al Centro", il centrocampista nato a Bergamo ha parlato anche di Jovetic, suo compagno alla Fiorentina e prossimo avversario in finale di Conference League. Ecco le sue parole:

Cosa ti colpisce della Fiorentina? :

"Le idee che mette sul campo l'allenatore contraddistinguono il gioco della Fiorentina, credo che la squadra abbia fatto un ottima stagione; avere un centrocampo con un Arthur che può dettare i tempi di gioco credo sia fondamentale".

Sulla finale ad Atene: "Come lo è stato per L'Atalanta, nella finale di ieri, può succedere di tutto. La Viola deve cercare di stare attenta, per questo deve aggredire gli avversari e cercare di fare la partita".

Su Jovetic: "Penso sia stato un grandissimo giocatore che può mettere in difficoltà il gruppo viola. Me lo ricordo come un ragazzo già con le idee chiare con la volontà di diventare sempre più forte allenamento dopo allenamento. Me lo ricordo come un ragazzo d'oro. Era difficile inquadrarlo in un ruolo, poteva fare l'attaccante puro, l'esterno, ed è uno di quei giocatori liberi d'esprimersi dove meglio credono".

Su Mina: "A Firenze forse ha pesato un po' l'adattamento alla Serie A. L'ambiente più tranquillo di Cagliari o forse il modulo e le richieste di Ranieri sono state decisive per farlo rendere al meglio in Sardegna".