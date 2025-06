RFV Lamberto Zauli: "Asllani ha dimostrato di avere qualità, adesso si confermi"

Lamberto Zauli, allenatore di Kristjan Asllani ai tempi della Primavera dell'Empoli, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio": "Aveva già qualità importanti e quindi lo portammo in Primavera, fino a mandarlo in prima squadra. Nell'Inter ha trovato poco spazio perché il centrocampo titolare lo conosciamo tutti. Le pressioni sono alte. Per essere un play non è facile giocare ogni tanto: in quel ruolo la continuità aiuta. Io sarei contento se andasse a Firenze, come ha fatto Fagioli. Lì trovi la tua identità".

Asllani è un regista a tutti gli effetti?

"Sì, gli piace andare a prendere la palla da tutti. Ha ottime verticalizzazioni e un buon piede, è bravo nelle palle inattive. Lo vedo in un centrocampo a due o tre".

Spesso chi ha fatto bene nelle squadre 'minori' non si conferma.

"In Serie A i passaggi da una squadra all'altra sono ampi. I punti di domanda ci sono sempre: tocca ai ragazzi dimostrare il proprio valore. I discorsi stanno a zero se il ragazzo non ha la personalità per farlo. Asllani ha dimostrato qualità nell'Inter, adesso tocca a lui confermarsi nelle trentotto partite".

