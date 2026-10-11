Primavera, Cianciulli: "Oggi una buona gara, ci è mancata un po' d'astuzia"

Salvatore Cianciulli, centrocampista della Fiorentina Primavera, ha commentato ai canali ufficiali del club il pareggio per 1-1 ottenuto oggi dai viola contro il Parma: "Il mio obiettivo è lavorare ogni giorno per crescere e migliorarmi. Che io venga impiegato in partita oppure no, cerco sempre di dare il massimo durante gli allenamenti e quando scendo in campo. Continuerò a farlo con la stessa determinazione".

Dovete, forse, migliorare in fase offensiva?

"Abbiamo disputato una buona gara, soprattutto per l'atteggiamento mostrato contro una squadra forte e competitiva. Ci è mancata un po' di astuzia negli ultimi metri, un aspetto fondamentale per riuscire a portare a casa le partite. È qualcosa su cui possiamo lavorare e migliorare con il tempo, ottenendo grandi soddisfazioni in futuro".