L'esperto di calcio inglese: "Su Lindelof va vista la tenuta fisica. Vi racconto Lamptey"

Roberto Gotta, giornalista e scrittore esperto di calcio inglese, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro" per parlare del mercato della Fiorentina e in particolare dell'ex Manchester United, Victor Lindelof: "Il suo utilizzo è diminuito drasticamente con il passare del tempo, con Ten Hag ha giocato poco poi lo hanno lasciato andare senza tanto rimpianto. Pensavo fosse più vecchio vista l'esperienza ma invece è relativamente giovane anche se va vista la tenuta fisica e le condizioni economiche, certo una mano la può dare. E' solido non si pone male e tiene la linea giusta sul fuorigioco, chiudeva abbastanza bene. Lo United giocava a 4 mentre veniva spostato sul centro destro quando giocava a tre. L'unico timore è che sia in una fase calante. Sta spesso curvo negli spostamenti perché non è proprio agevole, in una difesa a tre sarebbe più coperto".

Ci parla di Lamptey del Brighton: "Ha giocato pochino, è rapidissmo e piccolino per questo può subire qualcosa. Nel Brighton a 5 ha giocato esterno ma in piena emergenza ma non è il numero uno nelle coperture difensive quando andava in avanti. E' interessante ma non è esploso come si poteva pensare già dal Chelsea, prometteva di più o forse come inglese naturalizzato veniva pompato troppo".

Kayode come sta andando? "Era titolare l'altro giorno contro l'Aston Villa con tanti contrasti ed è stato sostituito nel finale quando è passato a 5. Preso a 17 milioni la Premier è un marchio in più per lui"