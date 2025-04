RFV Innocenti (Resp. Scouting Benevento): "Fortini potrebbe giocare in Serie A domani"

Andrea Innocenti, oggi responsabile scouting del Benevento, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Scanner", approfondimento settimanale a cura dell'avvocato Giulio Dini. Queste le sue parole sui settori giovanili e sugli investimenti: "Ci siamo riempiti la bocca per 20 anni, anche di più. Si diceva il 10%, ma nei settori giovanili non viene mai investito il 10% di un club. C'è chi investe di più, chi di meno. Però ci vorrebbe delle regole più precise. Io ho sempre detto che non vorrei rifare settore giovanile, ma invece adesso sono in una fase dove le rifarei. Con una proprietà che dica "ok, investo nel settore giovanile". Ci sono, ma sono veramente poche".

Un giovane che esce dal settore giovanile e si affaccia ad una Serie C, ci sono degli allenatori che li soffrono... "La Serie C la vivo quotidianamente. Vedo delle cose allucinanti. Mi rendo conto che nel nostro girone, per trovare un giovane si fa fatica. Il nostro è anche un girone particolare perché ci sono delle piazze importanti. Però noi mettiamo in campo 5/6 ragazzi giovanissimi. Ad esempio la Fiorentina ha Fortini in prestito alla Juve Stabia che potrebbe giocare in Serie A domani. Le regole bisognerebbe che le facesse chi conosce il gioco del calcio".

L'andare a pescare all'estero? "Andare a pescare all'estero va bene quando prendi due ragazzi di livello importante che sicuramente alzano anche il livello dei tuoi ragazzi. Però non va bene quando ne prendi 20. Accusare ad esempio Corvino di fare una squadra di quasi tutti stranieri moralmente ci potrebbe anche stare, però ci sono anche tante altre squadre del nord che fanno lo stesso. La Fiorentina sono anni che invece sta lavorando bene, sta lavorando sul territorio. Poi ci può stare lo straniero, o il ragazzo di un altro regione, ma la maggior parte deve provenire dal territorio. Basta guardare anche le plusvalenze dell'Empoli da dove sono venute, come Viti e Baldanzi. Le seconde squadre fatte così messe in Serie C sono una barzelletta, l'unica seria è l'Atalanta. Io il settore giovanile lo fermerei all'U18. I 2005 e i 2006 li manderei subito in Prima Squadra".

