INNOCENTI A RFV, Viti ok per la Viola. Ecco perché

Andrea Innocenti, capo scouting del Benevento, ha parlato a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al Centro": "Il percorso della Fiorentina nel settore giovanile è frutto di qualche anno. La Fiorentina ha una squadra in finale scudetto oltre la Primavera. I viola hanno diversi profili interessanti e alcuni ragazzi importanti in prestito come Pierozzi".

Pierozzi secondo lei è maturo?

"Assolutamente si, a Reggio Calabria hanno passato un'annata difficile ma questo lo ha forgiato".

Pierozzi è addirittura più maturo di Venuti?

"Sono percorsi diversi. Pierozzi secondo me darebbe freschezza e novità, sarebbe una buona alternativa a Dodo".

Un altro giovane potrebbe essere Kayode.

"Lui ha fatto il percorso inverso a quello classico. Lui viene dalla Serie D. Io fossi la Fiorentina lo terrei fuori quota tre mesi in Primavera e poi vediamo che succede. Lui ha fatto un campionato intero in Serie D ma non ha basi forti, magari gli serve un pochino di tempo".

Secondo lei come va collocato Bianco?

"Secondo me Bianco può diventare un giocatore importante. Io credo che il suo percorso doveva iniziare questa stagione sportiva, non per forza in Serie A ma anche in Serie B o in Serie C. Averlo tenuto un anno in Serie A a non fare niente ha avuto poco senso".

Quanto è importante la figura di un tecnico che crede nei giovani?

"Più che un allenatore direi una società. Una società punta subito sui giovani, oppure li manda a giocare. Giocare è sempre determinante. La Fiorentina a breve avrà la struttura sportiva più bella d'Italia e questo porta un'attrattiva anche a lavorarci dentro. La società a quel punto deve capire cosa fare. Con i giovani o si mandano a giocare o si punta forte subito. Io non credo che a Firenze se proponi un progetto serio con i giovani nel mezzo la città non capisca".

Che effetto le ha fatto vedere vincere lo scudetto al Lecce che aveva molti stranieri? E che ne pensa che le squadre debbano avere sempre più italiani in squadra?

"Io sono contrario alle riforme che etichettano il calcio italiano. Io questa non la vedo come una soluzione. Io difendo Corvino sulla questione Lecce. Io sfido chiunque ad andare in una realtà che non aveva un buon settore giovanile, ripartendo da zero. Oggi comprare i ragazzi giovani in Italia per il Lecce è impossibile, sono molto costosi. Corvino ha trovato una base che non c'era ed è stato anche bravo.

Un buon motivo per comprare Viti a Firenze?

"10% perché è fiorentino e 90% perché è forte. Deve rilanciarsi da un'esperienza negativa e Firenze potrebbe essere la piazza ideale".