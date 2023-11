INNOCENTI A RFV, Riforma sport: vi spiego pro e contro

FirenzeViola.it

Fabio Innocenti a Radio Firenze Viola

Andrea Innocenti, talent scout collaboratore di Marcello Carli al Benevento, è a "Scanner" trasmissione di Radio FirenzeViola cura di Giulio Dini per parlare della riforma dello sport: "Ho la fortuna di lavorare in un club dove abbiamo due segretari del settore giovanile molto bravi che ritengono che, in base alla giurisdizione, l'addestramento sia superato dall'apprendistato"

Questa normativa è una piccola rivoluzione? "Si perché chi vive di settore giovanile se li può ritrovare svincolati perciò è una grande rivoluzione. Bisogna partire dal presupposto però se fosse giusto prima avere un vincolo. Non parlo di club di livello ma tanti club professionistici ci hanno giocato sopra per me. Molti dicevano al genitore: "Sei vincolato con me, ti do il cartellino, porta i soldi" e nei dilettanti ancora di più. A Empoli e a Siena ho portato la mentalità che se tecnicamente il giocatore non rientra nell'interesse del club si svincolava. Il secondo aspetto è che per quelli liberi si creava già un'asta con i procuratori, "x è libero, non lo faccio firmare e te lo porto". Se la regola è per togliere il sommerso secondo me invece aumenta vista l'asta su giocatori così giovani. Il terzo punto è questo: se facessi il responsabile di un settore giovanile direi che finalmente avranno il compito di prendersi qualche responsabilità di dire chi è di prospettiva e chi no. Facciamo il vincolo prima o il contratto prima a quelli che riteniamo di prospettiva, poi si può sbagliare ma prendiamoci la responsabilità. Il rischio era o di non farlo a nessuno o di farne troppi, i club stranieri quando hanno 10 giovani di prospettiva li contrattualizzano".

Un altro punto: "Quanti sono i giovani nelle liste di svincolo ogni estate nella lega Pro? E' un numero impressionate. Significa che si è fatto un giochino diverso con i club di livello più alto che dicono "Ho paura a scegliere, faccio 50 contratti, poi però hanno un costo perché li devi mandare in C ma li devi pagare tu. E' una rivoluzione insomma che può andare al meglio"

Spenderanno di più i club? "Non lo so, si dovranno utilizzate meglio le risorse e si dovranno fare 3 contratti a giocatori della Primavera meritevoli e non 10. Se uno fa questo lavoro deve prendersi responsabilità".

