IMBORGIA A RFV, Venuti? Non sbaglia scelta ma...

L'ex difensore Antonio Imborgia ha parlato ai microfoni di Radio Firenzeviola durante la trasmissione "Viola Amore mio". Ecco le sue parole: "Gli attaccanti dell'Inter, soprattutto Lautaro, sono in grande forma. Sul gol subito ci può stare il fallo di Dzeko su Milenkovic, ma poi c'è tanta casualità sul rimpallo di Venuti: la sua scelta per me è corretta, pur sbagliando dal punto di vista tecnico. Doveva colpirla di destro e lo ha fatto, ma doveva metterla in angolo. La scelta per me rimane corretta. Poi è sfortunato, tocca sempre a lui"

Poi aggiunge: "Anche l'Inter ha sbagliato in difesa sul gol di Jovic, questo ha inciso sul risultato finale. L'allenatore ha fatto le sue scelte, ha tracciato un percorso di calcio offensivo lavorando con la palla tra i piedi. Per esempio Mourinho lavora diversamente, aspettando l'errore dell'avversario. Il gioco può essere un limite, ma alla fine giova. Andare in Europa è un obiettivo e la ricerca del bel gioco è la giusta chiave. Accontentarsi del risultato non è la scelta giusta per me".

Manca un leader?

"Un leader? In questa squadra non c'è, manca chi sa leggere la partita. Poi va detto che ad oggi si è disperso un po' il valore del non perdere, è una nuova tendenza del calcio. Si deve giocare sempre per vincere".

Su Jovic: "Ormai è tutto così, è tutto amplificato anche sui social. Rispetto al passato è diverso. Non giustifico l'esultanza. Jovic è forte, è un nazionale, non deve rimarcare il fatto che ha fatto gol: non serve a nessuno".

Nel 4-2-3-1 serve un centrocampo diverso?

"Ci serve sempre l'1, gira tutto attorno alla punta. Secondo me la Fiorentina non ha l'1. Sono tutti manovrieri che non hanno un grande rapporto con il gol. Puoi segnare in Belgio, in Svizzera, ma in Italia è diverso".

A questa Fiorentina manca qualità?

"Non è un discorso qualitativo. Devi avere giocatori che portano a casa il gol e manca questo alla Fiorentina".