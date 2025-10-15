Il CNB di Calamai: "Allegri e l'equivoco della Champions: la Viola dimostri di avere dei valori"

Nel consueto appuntamento mattutino di Radio FirenzeViola col "Caffè nero bollente", nel corso di "Buongiorno Firenze", l'opinionista Luca Calamai è tornato sul fatto che Allegri ad inizio campionato non avesse inserito la Fiorentina nella corsa Champions e che Pioli lo avesse scritto su una lavagna nello spogliatoio viola. Queste le sue parole: "Lo scontro tra Pioli e Allegri è stato il momento dell'estate. E' nato tutto da un equivoco, quando Allegri non ha citato la Fiorentina nelle squadre da Champions. Non lo ha fatto perché se ne è dimenticato, come poi lui stesso ha ammesso.

Non perché non la reputa tale come valori. In quel botta e risposta, Pioli rivendicando il ruolo della Fiorentina, ci aveva fatto inorgoglire. Oggi la classifica e la situazione dicono una cosa diversa, però la sfida con il Milan può riaccendere qualcosa: a San Siro per cercare di dimostrare di non essere da zona retrocessione e per rovinare la corsa scudetto al Milan".