Il CNB di Calamai: "A Milano Fiorentina provinciale: col Lecce servono coraggio e 3 punte”

Oggi alle 09:44Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Nel consueto appuntamento con il Caffè Nero Bollente, in onda ogni mattina sulle frequenze di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Buongiorno Firenze", Luca Calamai parla così della sfida di domenica contro il Lecce: "La cosa che più mi ha infastidito della sconfitta contro l'Inter, oltra al risultato, è stato l'atteggiamento. Ho visto una Fiorentina provinciale nell'anima e nel modo di misurarsi contro un avversario più forte ma non imbattibile. Contro il Lecce serve coraggio, a partire dalla formazione, quasi provocatorio.

Il messaggio non deve essere la ricerca disperata della parola equilibrio, ma "questa la vogliamo vincere". Vorrei vedere tre giocatori offensivi".

