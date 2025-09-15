Il Caffè Nero Bollente di Calamai: "Pioli, tre grandi interrogativi: difesa, Fagioli e vice-Kean"

Durante il consueto appuntamento mattutino col "Caffè nero bollente", in onda su Radio FirenzeViola nel corso di "Buongiorno Firenze", l'opinionista Luca Calamai ha parlato delle difficoltà della Fiorentina di Stefano Pioli. Queste le sue parole: "Sono state giocate appena tre giornate di campionato. Se analizziamo i risultati non ci trovo niente di sconvolgente. Pareggiare in casa del Cagliari ci può stare, pareggiare in casa del Torino, che ha battuto la Roma ci può stare. E anche perdere in casa con il Napoli.

Non c'è il risultato che ti fa saltare sulla sedia. Le parole di Pioli però le trovo strane: difendere tutto l'ho trovato un po' esagerato, io non ho trovato niente di positivo nella gara contro il Napoli. Ho sentito il tecnico parlare di una Fiorentina che ha risposto bene dopo il momento iniziale di difficoltà. Una difesa che non ha senso, mi auguro che abbia ben chiaro quali siano i tre grandi interrogativi: la difesa a 3, Fagioli in un ruolo non suo, e infine andare alla ricerca di un vice Kean. Non sono convinto che Moise si esalti con qualcuno accanto"