Calamai: "Dodo insostituibile: non averlo con Verona e Palace sarebbe un problema"

Calamai: "Dodo insostituibile: non averlo con Verona e Palace sarebbe un problema"FirenzeViola.it
Oggi alle 09:31Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Nel consueto appuntamento del mattino di Radio FirenzeViola, col "Caffè nero bollente" in onda durante "Buongiorno Firenze", il nostro Luca Calamai si è concentrato su Dodo, in questo momento ai box per un problema alla coscia: ""Ci sono due giocatori insostituibili per la Fiorentina, Fagioli ma anche Dodo. Aspettando il report sul brasiliano, mi auguro che vada tutto bene.

Spero che le immagini di sabato, col giocatore che si è fermato dopo uno scatto, non siano un campanello d'allarme. Non averlo a Verona sarebbe un grosso problema, non averlo nella gara d'andata dei quarti di Conference col Crystal Palace sarebbe ancora più grave".

Il CNB di Calamai: "Dodo insostituibile: non averlo con Verona e Palace sarebbe un problema"