Il CNB di Lazzerini: "Gud, ora solo testa al campo: la missione è convincere Vanoli"

Nel consueto appuntamento del mattino su Radio FirenzeViola col il più classico dei Caffè Nero Bollente, Pietro Lazzerini (che sostituisce solo per oggi Luca Calamai) ha parlato così del momento in casa Fiorentina, in particolare di Albert Gudmundsson: "Questo caffè nero bollente lo dedicherei a Gudmundsson oggi. Ieri ci ha raccontato quello che ha passato, adesso può pensare solo al campo. Anche lui ha detto che il processo lo ha colpito e gli ha tolto alcune possibilità. Deve lasciarsi alle spalle il passato e conquistarsi un posto da titolare in modo continuativo convincendo Vanoli.

Se non dovesse essere così, il pensiero che la Fiorentina possa fare delle riflessioni di lui già a gennaio non è da scartare. Perché la Fiorentina sta cercando che possano cambiare l'esito della fase offensiva viola. Questo mese infatti sarà il più importante per Gudmundsson da quando è arrivato alla Fiorentina. Può diventare il trascinatore in un momento delicato".