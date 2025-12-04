RFV Napolitano: "Plusvalenze Fiorentina, c'è una cosa che non mi torna"

Salvatore Napolitano, giornalista che si occupa di conti e bilanci, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Garrisca al Vento" per analizzare alcune questioni legate alla Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni in particolare sulla questione delle plusvalenze: "La storia sulle plusvalenze riguarda la Fiorentina e il suo ultimo bilancio. Purtroppo vado a leggere il bilancio e a pagina trentotto c'è una nota integrativa. Dobbiamo sapere che le società ormai chiudono il bilancio il 30 giugno, vedo che sono calcolate le plusvalenze di Kayode che è 15 milioni e quella molto più esigua di Biraghi che non arriva a 150 mila euro, che sono state scritte nel bilancio al 30 giugno 2025. Mi è venuta alla memoria una scena di Fantozzi. La Fiorentina prima mette la plusvalenza nel bilancio al 30 giugno 2025 e poi mette le stesse plusvalenze come fatti avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio".

Poi prosegue: "L'irruzione degli americani nel calcio italiano ha portato al fatto che molte società che controllano le società di Serie A italiane hanno sede legale negli Stati Uniti e sono delle cassette postali. Nello stesso palazzo ci sono le sedi controllanti di Milan, Bologna, Fiorentina, Verona e Roma. La società del proprietario della Fiorentina è la Columbia Soccer Ventures. C'è un aspetto fiscale a Delaware che è conosciuto come un paradiso fiscale in terra americana e poi c'è un altro aspetto cioè quello della mancata trasparenza. La Columbia Soccer Ventures come anche le altre società non devono presentare il bilancio quindi non si sa realmente quali siano i costi e che attività facciano, però è chiaro che si tratti solo di caselle postali".

