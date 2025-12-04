RFV Severini a RFV: "Un onore indossare la maglia della Fiorentina. Voglio un trofeo a Firenze"

Emma Severini, giocatrice e capitano della Fiorentina femminile, è stata ospite oggi di Radio Firenzeviola, nel programma "L'altrà metà della Viola", raccontando il momento suo e della squadra viola. Queste le sue parole: "Io fin da piccola ho sempre sentito grande affetto per la Fiorentina e sento che anche oggi ci seguono tanti tifosi che ci danno quel qualcosa in più. Quando giochi per il tifoso ti dà una motivazione extra e per questo riesci anche a giocare meglio".

Un mese fa ha detto che la Fiorentina quest'anno può puntare ad obiettivi importanti: lo conferma oggi?

"Lo confermo ancora. Continuo a pensare che il progetto della Fiorentina sia ambizioso e lo stiamo dimostrando. Possiamo ambire alla Champions ma anche a qualcosa di più. Credo che abbiamo il valore sia a livello tecnico che mentale che potrà fare la differenza".

Che ne pensa del Football Video Support per gli errori arbitrali?

"All'inizio pensavamo fosse una cosa buona perché eravamo curiose, però per quello che si è visto da noi ma anche in Serie C non sta aiutando molto. Tante volte succedono casini già col VAR, con questa tecnologia se ne crea ancora di più. Nelle ultime partite non ha aiutato noi come altre squadre. Preferirei valutare solo la scelta che prende l'arbitro".

Come sta andando la stagione?

"Già dall'anno scorso mi sento sempre meglio. Voglio portare un trofeo a Firenze e voglio che la squadra ce la faccia. Ho iniziato a segnare di più, l'obiettivo ora è farlo anche senza rigori. Sono felice e sento che il calcio mi sta dando tanto e voglio rendere indietro qualcosa. Comunque non devo sottovalutare i gol fatti su rigore, lo so. Ma spesso tendo a pretendere sempre di più da me stessa".

Ci racconta come è stato tornare alla Fiorentina?

"Quando sono tornata a Firenze è stato un momento particolare della mia vita perché a Roma avevo sperimentato la vita da sola. La Fiorentina mi chiamò quando ero infortunato e per me è stato bello poter tornare perché sono sempre stata legata alla mia città, mi era dispiaciuto andarmene. Non avevo ancora realizzato cosa stava succedendo però, solo durante la stagione mi sono sentita dentro al progetto sentendo quel brivido che ti regala solo la Fiorentina. A Firenze c'è solo la Fiorentina".

Cosa significa il rinnovo con la Fiorentina?

"Per me è orgoglio, onore, felicità. Un orgoglio per la mia famiglia, dargli felicità è tanto. Sono stata felice di rinnovare e spero in grandi cose, è la mia ambizione".

Con il nuovo mister è cambiato il modo di allenarsi?

"Sicuramente, ma in ogni posto in cui vai è diverso. Lavoriamo molto bene soprattutto cercando di costruire la mentalità giusta, mister Pinones-Arce ci sta aiutando molto in questo".