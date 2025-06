RFV Il CNB di Calamai: "Viola, serve un partner giusto per Kean: io sono per Raspadori"

Luca Calamai nel suo "Caffè nero bollente" di oggi, come sempre all'interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, ha parlato del vice Kean: "Una delle operazioni più importanti per la prossima stagione riguarda la scelta di chi giocherà con Kean. Quindi un trequartista di qualità, se possibile con tanti gol nelle gambe. Se potessi scegliere un giocatore, punterei senza dubbio su Raspadori del Napoli. Anche perché potrebbe veramente lasciare gli azzurri. Per Raspadori rinuncerei a riscattare Gudmundsson, così come rinuncerei a Beltran. Due modi per provare a bussare alla porta di questo attaccante".