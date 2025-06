RFV Beppe Cannella su Gudmundsson: "Lo lascerei andare. Dzeko può ancora fare bene"

Il dirigente sportivo Giuseppe Cannella è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Chi si Compra" per analizzare l'attualità di casa gigliata. Queste le sue parole a partire da una valutazione sull'addio di Palladino e sul sempre più probabile arrivo di Stefano Pioli: "Dispiace per Palladino che al terzo anno di Serie A aveva confermato a livelli alti la Fiorentina dopo il triennio di Italiano. L'arrivo di Pioli, nonostante i tempi tecnici prolungati per la sua ufficialità, penso sia un punto in più per la sua esperienza , il curriculum e ciò che ha fatto vedere nel nostro campionato".

Con Pioli, vedendo anche i cambiamenti delle altre, la Fiorentina può alzare la sua posizione di classifica?

"Il pubblico fiorentino è di palato fine, è sempre stato presente ma anche critico. La società penso abbia fatto come facevano in Russia, ovvero cercare di portare chi ha storia e curriculum. La scelta di Pioli dopo ciò che è accaduto negli ultimi anni, nonostante i risultati, penso sia stata fatta per cambiare metodo e morale. A parte il Napoli che secondo me cercherà di non lasciare quella posizione di classifica per i prossimi 3-4 anni, gli altri hanno cambiato tanto. La Fiorentina può alzare il suo livello con Pioli e qualche acquisto importante".

Come vede il duello per Dzeko tra Bologna e Fiorentina? Può ancora fare bene in Serie A?

"Ognuno di noi ha un'età biologica. Se il corpo di Dzeko dimostra meno usura, anche grazie al suo comportamento da professionista, vuol dire che può fare bene anche se ha 39 anni. Questo perché il campionato turco non ha oggi un valore così diverso da quello italiano".

Come si muoverebbe a centrocampo? Asllani e Bennacer potrebbero essere nomi validi?

"Sono profili interessanti. Bisogna vedere i parametri e i costi. Quando all'Inter hai davanti profili come Calhanoglu e Barella è difficile emergere. A Firenze potrebbe fare bene e prendersi al titolarità. Bennacer consoce bene il nostro campionato ma bisognerà vedere come sta da un punto di vista fisico".

Con Pioli Gudmundsson potrebbe rinascere? Lei lo riscatterebbe?

"Il Gudmundsson del Genoa aveva meravigliato tutti. A Firenze invece si è visto a sprazzi. Nei panni dei dirigenti della Fiorentina metterei sul piatto che cosa ho lasciato per prestito e ingaggio e lascerei andare. Poi vista la situazione potrebbero anche cercare uno sconto dal Genoa. Sono tutte progettualità che una società fa. Io personalmente cercherei altro".

