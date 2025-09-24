RFV Il CNB di Calamai: "Viola destinata a tornare a 3 in difesa: serve il vero Comuzzo"

Luca Calamai nel suo "Caffè Nero Bollente" di oggi, in onda come sempre su Radio FirenzeViola durante "Buongiorno Firenze", si è espresso così sulla difesa gigliata e sulle difficoltà iniziali di Pietro Comuzzo: "Quando una squadra è in difficoltà, e la Fiorentina è in difficoltà, quando un po' tutti i reparti non sembrano garantire il rendimento dovuto, e anche questa è la situazione della Fiorentina, gli allenatori suggeriscono come prima tappa di proteggere la difesa. Non prendere gol è la prima medicina per una squadra malata. Credo che la Fiorentina sia quindi destinata a tornare alla difesa a tre, anche perché questa era l'idea iniziale di Stefano Pioli e su questo si è lavorato per oltre un mese e mezzo.

Quindi avanti con la difesa a tre. A condizione però che nei tre ci sia Comuzzo perché lo ritengo, nonostante qualche difficoltà, il miglior marcatore della Fiorentina. Abbiamo bisogno delle caratteristiche di questo giocatore".