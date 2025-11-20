RFV Il CNB di Calamai: "La ricetta per battere la Juve: i gol e la fame di Kean"

Così Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", all'interno di "Buongiorno Firenze" in onda su Radio FirenzeViola: "Abbiamo bisogno di ritrovare i gol di Kean, la sua voglia di tornare protagonista è quel che fa girare. In questo momento il senso di appartenenza alla Fiorentina è qualcosa a cui dobbiamo aggrapparci. Caro Kean, ripartiamo dai tuoi gol, dal tuo modo di incitare i tifosi, dal tuo modo di sfidare gli avversari quasi provocandoli.

Dal tuo modo di fare reparto da solo, dalla tua fame di essere protagonista. Questa Fiorentina che ha bisogno di ritrovare punti contro la sua rivale storica, ha anche bisogno di ritrovare il suo condottiero: e Kean lo è sicuramente".