Il CNB di Calamai: "La ricetta per battere la Juve: i gol e la fame di Kean"
Così Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", all'interno di "Buongiorno Firenze" in onda su Radio FirenzeViola: "Abbiamo bisogno di ritrovare i gol di Kean, la sua voglia di tornare protagonista è quel che fa girare. In questo momento il senso di appartenenza alla Fiorentina è qualcosa a cui dobbiamo aggrapparci. Caro Kean, ripartiamo dai tuoi gol, dal tuo modo di incitare i tifosi, dal tuo modo di sfidare gli avversari quasi provocandoli.
Dal tuo modo di fare reparto da solo, dalla tua fame di essere protagonista. Questa Fiorentina che ha bisogno di ritrovare punti contro la sua rivale storica, ha anche bisogno di ritrovare il suo condottiero: e Kean lo è sicuramente".
Chissà perché capitano tutti a me? Perché a Firenze arrivano solo imprenditori poco interessati a far calcio?di Stefano Prizio
1 Chissà perché capitano tutti a me? Perché a Firenze arrivano solo imprenditori poco interessati a far calcio?
2 I viola dovranno cambiare atteggiamento, il modulo adesso non conta. Verso una squadra più muscolare e di ripartenza
Lorenzo Di BenedettoNon è l'ultimo bivio ma quasi. Arriva la Juve e la Fiorentina deve ritrovare se stessa. Basta parole, finalmente si torna in campo: il rischio retrocessione è concreto e devono essere i giocatori a salvare Firenze da un incubo
Angelo GiorgettiVanoli operaio nell’Hotel Viola a 5 stelle: cerca uomini veri, non turisti del calcio. Dubbi sui dirigenti? Ora sono in prima linea e devono cambiare passo. Sabato arriva la Juve con un modulo diverso
Mario TeneraniC’è “lei”... deve vincerla Firenze. La squadra ora va sostenuta perché da sola non ce la fa. Salvezza, tutto il resto non conta.
