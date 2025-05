RFV Il CNB di Calamai: "Giocatori, dimostrate di valere la Viola: Gud, a Udine tocca a te"

Luca Calamai nel suo "Caffè nero bollente" di oggi, all'interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, ha parlato di quei giocatori che non hanno inciso granché con la maglia della Fiorentina. In particolare uno: "Siamo all’ultima partita nonché all’ultima opportunità per tanti giocatori che devono dimostrare di valere e meritare la Fiorentina. In questo ragionamento mi viene in mente soprattutto un nome: quello di Gudmundsson. Almeno a Udine, caro Albert, dimostra il tuo valore e fai capire a società, tecnico e tifosi che hai voglia di continuare a indossare la maglia viola".