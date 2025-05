RFV Barend Krausz su Palladino: "Non lo confermerei. Beltran al River come pedina di scambio"

Barend Krausz, agente esperto di calcio argentino, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola Amore Mio" parlando così della Fiorentina e del futuro di Raffaele Palladino: "Purtroppo nel calcio comandano i risultati. Ho già detto abbastanza".

La stagione come può essere definita?

"Si tratta di una stagione fallimentare. Sarebbe stata positiva solo con la qualificazione all'Europa League o con la vittoria della Conference League. Una stagione deludente in tutti i sensi. Il rinnovo di un allenatore che non è ben visto da una parte dello spogliatoio penso sia stato un grosso errore".

Rifarebbe la Conference League?

"Assolutamente no. E' più un debito che altro. Spreme i giocatori e da un ritorno economico minimo. Prendiamo esempio dal Napoli. Dopo una stagione disastrosa ora senza coppe è il favorito per il campionato. La Fiorentina non potrà competere per lo scudetto ma potrà ambire a lottare per una coppa europea. In questi tre anni di Conference League sono stati più i soldi spesi che incassati con un ritorno sportivo molto basso. L'Europa League almeno potrebbe dare qualcosa di più. La Fiorentina secondo me se vuole essere ambiziosa, e lo può fare perché lo hanno fatto Atalanta e Bologna, potrebbe fare meglio. Ha fatto grossi errori".

Cosa farebbe per ripartire? Palladino lo terrebbe?

"Per me sono i risultati quelli che contano. Palladino io lo cambierei. Non vedo perché si debba continuare. Io punterei su Sarri. Credo che potrebbe risvegliare questo ambiente. Ci vuole un allenatore che sappia imporre le proprie scelte. I direttori devono collaborare con gli allenatori e cercare le caratteristiche indicate dal tecnico. Alcuni calciatori non sono da Fiorentina, non li capisco come acquisti".

Beltran-River Plate si può fare?

"Sì perché anche il River non sta vivendo il suo miglior periodo. Secondo me questa operazione potrebbe essere intelligente perché ha dei giocatori interessanti. La Fiorentina per arrivarci ha l'arma Beltran. Il River Plate ha Colidio che è un giocatore di 25 anni che può essere utile come vice Kean. Potrebbe essere un'operazione fattibile visto che conosce la Serie A".

