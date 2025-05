FirenzeViola Fiorentina e un tesoretto dai prestiti, da Christensen a Barak, da Kayode a Nzola: il mese delle decisioni

Ultimi giorni della stagione in corso e poi la Fiorentina sarà chiamata a fare le famose riflessioni su allenatore e rosa. E le riflessioni non riguarderanno solo i giocatori in prestito da altri club alla Fiorentina ma anche su quelli che rientrano. La società viola ritroverà infatti sicuramente i giocatori in prestito secco ossia Christensen (Salernitana che deve ancora fare i playout), Bianco (retrocesso con il Monza), Kouame (dall'Empoli, infortunato) e Valentini (dal Verona). Ci sono poi tutti gli altri che stanno giocando in altri club in prestito con diritto di riscatto, per un totale di 60 milioni che ipoteticamente potrebbero entrare nelle casse viola.

Il tesoretto

Il cartellino più ricco di 17,5 milioni e una percentuale sulla futura rivendita è quello di Michael Kayode, passato in inverno al Brentford in Premier League e che dopo un normale periodo di ambientamento si è ritagliato diverse soddisfazioni. La permanenza di Fabregas al Como potrebbe poi portare al riscatto di Ikoné che frutterebbe 8 milioni mentre uno dovrebbe arrivare da Biraghi che ha convinto il Torino.

Da risistemare

Dubbi invece su Nzola, che al Lens si è giocato le sue pur buone chance con qualche ritardo di troppo (come anche a Firenze), mentre dal Kasimpasa si aspettano risposte su Barak e Brekalo che porterebbero 9 milioni (6 il ceco e 3 il croato). Sottil dovrebbe tornare alla base visto che il suo contributo al Milan è stato minimo ed 8 milioni sembrano tanti. C'è poi Infantino all'Al-in (7 milioni per il riscatto) e alcuni giovani in prestito nelle serie inferiori, da Amatucci a Fortini passando da Lucchesi e Distefano, con il terzino destro, per un mese ancora alla Juve Stabia, il più convincente. La società ad inizio stagione si ritroverà molti di questi giocatori di nuovo al Viola Park, pronta ad una nuova rivoluzione, magari per un tesoretto da reinvestire.