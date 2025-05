RFV Andersinho Marques su Dodo: "Se una big accontenta la Fiorentina potrebbe partire. È al livello del primo Roberto Carlos"

Il giornalista di SportMediaset Andersinho Marques è intervistato ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola Amore Mio" per parlare dell'attualità di casa gigliata. Queste le sue parole a partire da un giudizio sulla stagione della Fiorentina:"Stanno esigendo anche troppo. Con questa squadra si poteva fare qualcosa in più ma non si può dire che la stagione sia deludente. Per quello che ho visto io la Fiorentina ha espresso un bel calcio anche se ha perso qualche punto in alcune partite. Non è però secondo me una stagione deludente. Da capire il prossimo anno se Commisso spenderà molti soldi o continuerà così".

Dodo se lo aspetta ancora in viola?

"Vedremo se arriverà una big che accontenterà sia lui che la Fiorentina. Lui però ha sempre detto che sta bene a Firenze. Vedremo se capiterà l'opportunità di fare il salto di qualità. Per me dovrebbe essere titolare della nazionale brasiliana. E' tra i preconvocati di Ancelotti, speriamo che riesca a giocare. Secondo me se arriva qualcosa che va bene a tutti e due perché non andare. Però lui sta bene a Firenze. La Fiorentina è sempre una stata vetrina importante per far esplodere tanti calciatori che poi approdano nei top club europei".

Lo vede da Barcellona?

"Sì, tranquillamente. E' come Roberto Carlos nei suoi primi anni al Real Madrid. Non dico che diventerà come Roberto Carlos ma ora è al suo livello dei primi anni. E' migliorato nella fase difensiva con Italiano ed è un giocatore di alto livello. Deve migliorare sui cross? Ha grandi margini di crescita. Lui prova tanto dopo l'allenamento i cross insieme allo staff. Bisogna fargli solo i complimenti per quello che ha fatto".

