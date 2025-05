FirenzeViola Da Befani a Baglini a Commisso: la media-piazzamento di tutte le presidenze. E' Cecchi Gori all'ultimo posto

Ci si avvia alla conclusione del campionato e della sesta stagione della presidenza Commisso. I viola possono ancora migliorare la loro posizione di classifica nell'ultima giornata, portandosi al sesto posto, ma già oggi si possono fare delle analisi e dei confronti con la media dei piazzamenti dei presidenti più importanti della storia viola a partire dall'era Befani, quella del primo scudetto. Premesso che ogni epoca è differente e che in passato il numero di partite era inferiore, i dati - emersi da un attento focus del collega Tommaso Borghini - per certi versi sono sorprendenti.





Dall'era Befani in poi

Negli anni Cinquanta la Fiorentina è stata una squadra di primissimo piano e nelle quasi dieci stagioni della presidenza Befani (che videro anche l'approdo alla finale di Coppa Campioni persa con il Real Madrid) la media-posizionamento oscilla tra il terzo e quarto posto. E si rivelerà la migliore epoca viola in assoluto (Befani arrivò nel dicembre del '51 e l'analisi la facciamo partire dunque dal '52-53). Successivamente, nel periodo '61-65 caratterizzato dalla presidenza Longinotti la media è quella del quarto posto. Quindi ecco aprirsi il periodo del secondo scudetto che arriverà nel '69 con il presidente Nello Baglini. In questa fase - dal '65 al '71 - la media è quella del quinto posto. Ci fu del resto in quel periodo anche la salvezza ottenuta in extremis nel '70-71. Con Ugolini inizia invece la fase caratterizzata dal lancio e dall'ascesa di Giancarlo Antognoni. Ugolini resta al timone del club dal '71 al '77, con una media del sesto posto. C'è poi una stagione e mezzo con Rodolfo Melloni presidente (poi deceduto nel settembre '79). Media: decimo posto, anche se il periodo è probabilmente troppo breve per un'analisi del genere. Il presidente successivo fu Enrico Martellini per una sola stagione (sesto posto).

Da Pontello a Commisso

Gli anni Ottanta iniziano con i grandi propositi della famiglia Pontello, capace di portare a Firenze nelle prime due stagioni tra gli altri Bertoni, Pecci, Graziani: si va dal quasi terzo scudetto dell'82 fino al dodicesimo posto del '90. La media è quella del sesto posto (si ricordano in quel decennio anche un terzo e un quarto posto). L'arrivo dei Cecchi Gori fa gioire i tifosi per la conquista di tre trofei (due Coppe Italia e una Supercoppa italiana) ma vanno messe in conto le due dolorosissime retrocessioni e il drammatico fallimento. La media piazzamento alla fine - e il dato in parte può sorprendere - è 9,4, il dato peggiore della storia viola. I Della Valle si sono invece attestati sulla media di un ottavo posto, mentre al momento la media della presidenza Commisso è 8,8 (penultimo posto) che, come dicevamo, può essere leggermente migliorata nell'ultima partita.

Ecco nello specifico i dati sulla media-posizionamento:

Befani '51-'61: 3,5 ovvero 3°-4° posto

Longinotti '61-'65: 4,2 ovvero 4° posto

Baglini '65-'71: 5,3 ovvero 5° posto

Ugolini 71-77: 5,8 ovvero 6° posto

Melloni (dic.77-79): 10° posto

Martellini: '79-80: 6°posto

Pontello 80-90: 6,4, ovvero 6°posto

Cecchi Gori '90-2002: 9,4 ovvero 9° posto

Della Valle 2002-2019: 8° posto

Commisso 2019-: 8,8