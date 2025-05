MVP della Serie A, De Gea e Kean in corsa nelle rispettive categorie

vedi letture

Anche Moise Kean e David De Gea candidati ad MVP della serie A. Oggi la Lega ha infatti pubblicato i nomi dei giocatori candidati per ogni ruolo tra cui appunto i due viola; i vincitori verranno svelati venerdì. Ecco il comunicato della Lega:

Queste le terzine dei Top 3 calciatori per ruolo della Serie A Enilive 2024/2025, che porteranno all`individuazione degli MVP della stagione, che saranno svelati venerdì 23 maggio 2025:

Top 3 Under 23 – Esposito (Empoli); Paz (Como); Yildiz (Juventus)

Top 3 Portieri – De Gea (Fiorentina); Milinkovic-Savic (Torino); Svilar (Roma)

Top 3 Difensori – Bastoni (Inter); Buongiorno (Napoli); Tavares (Lazio)

Top 3 Centrocampisti – Barella (Inter); McTominay (Napoli); Reijnders (Milan)

Top 3 Attaccanti – Kean (Fiorentina); Orsolini (Bologna); Retegui (Atalanta)

Come per le passate stagioni, nessun calciatore può aggiudicarsi un premio in più di una categoria.

Le terzine sono state selezionate tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating, brevettato nel 2010 con K-Sport e validato scientificamente, considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate della Serie A Enilive 2024/2025 (a eccezione della 38ª).

Tra i Top 3 individuati per ogni categoria, i vincitori dei premi MVP saranno i calciatori che, in base alle statistiche, hanno fatto registrare l’indice di efficienza più elevato.

L’ MVP - Best Overall sarà annunciato direttamente venerdì 23 maggio.