RFV Il CNB di Calamai: "Fortini e Fazzini fuori, perché? A Milano serve freschezza e incoscienza"

vedi letture

Nel consueto appuntamento con il Caffè Nero Bollente, in onda ogni mattina sulle frequenze di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Buongiorno Firenze", Luca Calamai si è espresso così sulla probabile scelta di Pioli di non far partire dal primo minuto a San Siro Fortini e Fazzini: "Raccogliendo le indicazioni sulle probabili formazioni risulterebbe che stasera a San Siro Fazzini e Fortini dovrebbero ancora una volta partire dalla panchina. Una scelta che non condivido.

Una scelta che anzi mi trova molto contrario perché in un momento così difficile, con la squadra in confusione e con poca brillantezza, la freschezza, l'incoscienza e l'animo garibaldino di questi due giocatori sarebbe stata una scelta giusta. Speriamo che Pioli abbia ragione ma puntare sui giovani in questo momento mi sembrava l'opzione migliore".