RFV Il CNB di Calamai: "Confronto squadra-Pioli positivo: il tecnico oggi ci dica di più"

Nel consueto appuntamento del mattino di Radio FirenzeViola col suo Caffè Nero Bollente, in onda durante la trasmissione "Buongiorno Firenze", Luca Calamai si è espresso così riguardo al confronto positivo tra Pioli e il gruppo squadra dopo la sconfitta di San Siro: "Ieri ha fatto molto discutere l'indiscrezione di Passione Fiorentina riguardo al confronto tra Pioli e alcuni dei giocatori di riferimento della Fiorentina. Trovo questi momenti positivi, non c'è nessun tipo di guerra nello spogliatoio. Magari ci sono delle cose da chiarire.

Sono molto curioso di ciò che potrà dire Pioli in oggi pomeriggio in conferenza stampa. Penso che per rendere questa voce ancora più positiva bisogna che l'allenatore spieghi i temi e come è finito il confronto. Se il chiarirsi porta ad una risposta positiva potrebbe anche dare il via ad un percorso diverso e questa sarebbe una vittoria".