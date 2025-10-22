Quando torneranno Marinelli e Abisso? Per il Corr. Sport ad inizio novembre
Il Corriere dello Sport torna sull'episodio più discusso dell'ultimo turno di Serie A, il contatto tra Parisi e Gimenez giudicato da rigore dalla coppia Marinelli-Abisso. Secondo quanto detto da De Marco, ex arbitro e responsabile dei rapporti fra arbitri e club, il secondo (al Var) è più responsabile del primo perché non doveva intervenire su una decisione che sarebbe dovuta rimanere di campo. Sia Marinelli che Abisso comunque saranno fermati quantomeno per la prossima giornata di campionato, sarebbe un azzardo non farlo. Difficilmente secondo il quotidiano romano torneranno per il turno infrasettimanale della prossima settimana.
Si parla invece di un reintegro possibile per inizio novembre. Uno stop quindi sì ma senza stangate.
