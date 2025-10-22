Primavera, alle 12:00 l'esordio europeo a Varsavia: le formazioni ufficiali
Alle 12:00 la Fiorentina primavera farà il suo esordio europeo in Youth League contro il Legia Varsavia. La formazione di Galloppa sfiderà i polacchi in un doppio confronto valido per il secondo turno del percorso campioni nazionali della competizione continentale di categoria. Assenti Braschi, Jallow e Konè, queste le scelte ufficiali del tecnico Daniele Galloppa e dell'allenatore dei polacchi:
Legia Varsavia (in attesa)
Fiorentina (4-3-3): Dolfi; Turnone, Bonanno, Sadotti (C), Evangelista; Atzeni, Montenegro, Keita; Bertolini, Puzzoli, Mazzeo. A disposizione: Mazzi (GK), Colaciuri, Masoni, Maiorana, Angiolini, Batignani, Melani, Melai, Sturli. Allenatore: Daniele Galloppa.
