RFV Il CNB di Calamai: "Caduto il tabù delle piccole: ora è tempo di grandi sfide con Kean"

Nel consueto appuntamento con il Caffè Nero Bollente, in onda ogni mattina su Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Buongiorno Firenze", Luca Calamai si è espresso così sul match vinto dai gigliati contro l'Empoli e sulle prossime sfide che attendono la formazione di Palladino: "La Fiorentina di quelli dei bravi ma non dei fenomeni ha fatto quello che doveva. E' riuscita a vincere anche contro l'Empoli. Due successi importantissimi contro Empoli e Cagliari. Abbiamo smitizzato il principio che i viola contro le squadre di medio bassa classifica non riuscivano più a vincere. Insomma, questo gruppo fantastico, intorno ad un allenatore che merita di essere confermato a prescindere dall'epilogo della stagione, ha fatto il suo dovere.

Ora però arriva la storia vera, le grandi sfide. Arriva il Betis e poi ci sarà la Roma di Ranieri all'Olimpico. Servirà qualcosa in più che può portare un giocatore che ha fatto innamorare Firenze e che si è innamorato di Firenze. Parlo di Moise Kean, lo stiamo aspettando a braccia aperte per ribadirgli che gli siamo vicini per quelli che sono stati i suoi problemi personali. Sono convinto che Kean, che è diventato un simbolo di questa squadra, darà quella spinta che serve per mettere in cassa un qualcosa dopo aver lavorato in maniera splendida per mesi".