Il Caffè Nero Bollente: "Pioli fa scelte importanti da grande tecnico. Ndour è già un titolare"

vedi letture

Nel consueto spazio mattutino del "Caffè nero bollente" in onda su Radio FirenzeViola, durante "Buongiorno Firenze", l'opinionista Luca Calamai ha parlato di Stefano Pioli e della sua abilità nel plasmare la Fiorentina, già vista ieri col Polissya: "Il grande allenatore ti porta questo, la Fiorentina ha fatto capire a chi ancora aveva dubbi, che andrà a fare un campionato da protagonista. Pioli fa scelte importanti, come quella di escludere Dzeko e cambiare modulo alla prima gara della stagione, oppure andando a tirare le orecchie a Kean dopo la partita per il rosso.

E poi ha messo in campo Ndour che è già un titolare: Pioli è tutto questo, una allenatore che ti obbliga a crescere". Qua sotto il video: