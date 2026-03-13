Cremona resta la priorità, Repubblica: "Bravo Vanoli nelle scelte: medicina per lunedì"

Nelle sue colonne odierne, la Repubblica (ed. Firenze) inquadra il successo ottenuto ieri dalla Fiorentina contro il Rakow come qualcosa di propedeutico all'arrivo della fondamentale gara con la Cremonese in campionato. Quella che resta la priorità, a detta del quotidiano locale. "Ma per arrivare a Cremona con il morale alto serviva uno squillo, un cambio di passo dopo Parma e una vittoria che generasse un segno più al morale in vista di un incrocio vitale per la salvezza. La vittoria con il Rakow per 2-1 in Conference, nella gara di andata degli ottavi di finale, per la Fiorentina assume quindi i connotati della medicina più preziosa in vista del campionato", puntualizza il giornale.

Che poi fa un plauso a Vanoli e dà una prospettiva al futuro dei viola in Conference: "Bravo a non risparmiare nessun big, né all’inizio né a gara in corso, a non inserire troppi primavera onorando l’impegno e a volere una vittoria vitale per il suo gruppo. Un vantaggio che adesso dovrà essere difeso in Polonia tra sette giorni, magari evitando i patemi del play off con lo Jagiellonia, per tenere aperto un sogno chiamato Conference. Da vivere con la testa libera e senza pressione, quella invece che il campionato offrirà fino alla fine, fino a quando la salvezza non sarà conquistata e che passerà necessariamente da una vittoria scacciacrisi e scaccia pensieri contro la Cremonese".