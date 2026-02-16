Dagli inviati

Assemblea di Lega a Milano, per la Fiorentina presenzia Ferrari: le immagini

Oggi alle 11:11Primo Piano
di Redazione FV
fonte Pietro Lazzerini

Si svolgerà l'assemblea della Lega Serie A, questa mattina, a Milano, dove si riuniscono ciclicamente i vertici delle venti società del massimo campionato italiano. Tanti dirigenti presenti e, come mostrato dalle immagini di FirenzeViola, per la Fiorentina appare il general manager del club, Alessandro Ferrari. Il dirigente torna a presenziare fisicamente dopo molto tempo, con le ultime riunioni seguite da remoto. Altrimenti, infatti, per la Fiorentina si recava in Lega l'avvocato Salvo Arena, dello studio Chiomenti. Ecco le immagini: