È nata una stella. Fagioli incanta e sogna l'Italia, CorSport: "Gattuso, pensaci"

vedi letture

"È nata una stella". Sul Corriere dello Sport-Stadio, con questo titolo nelle pagine interne dedicate alla Fiorentina, si celebra il momento di Nicolò Fagioli. Da mesi uno dei giocatori più in palla tra quelli di Vanoli, il regista scuola Juve è salito sempre più in cattedra fino a diventare decisivo nella vittoria di Como, e ora può davvero ambire a una chiamata in Nazionale. "Mentre la Fiorentina stava affossandosi sempre più, lui cercava in tutti i modi di tenerla a galla. A metà dicembre, nella partita contro il Verona, nonostante la vittoria dell’Hellas l’ex juventino era stato il migliore in campo e da quel giorno solo una volta, in un’altra sconfitta casalinga contro il Cagliari, non è stato allo stesso livello. Sempre fra i top", sottolinea il Corriere, con la firma di Alberto Polverosi.

Che poi prosegue: "Ma un bel sabato è arrivata la trasferta con la vittoria di Como e quel sorriso è finalmente sbocciato sulla bocca di un ragazzo che può fare del bene alla Fiorentina e a tutto il calcio italiano. Nicolò Fagioli ha segnato un gol bellissimo e soprattutto decisivo, un gol che ha ricordato, seppur da lontano, la prodezza del giorno prima di Luka Modric a Pisa. [...] Però oggi il regista della Fiorentina (aveva visto giusto Pioli che lo pensava in quel ruolo, così come ha fatto poi Vanoli) sta dando le risposte che tutti i suoi allenatori e tutti i suoi estimatori si aspettavano. Forse anche Gattuso ci sperava. E qui si potrebbe riaprire un capitolo interessante per Fagioli. C’era ancora Spalletti, che stravedeva per questo giovanotto, nella sua ultima partita in Nazionale, il 14 ottobre di due anni fa, 4-1 contro Israele. Il successore di Luciano sta cercando di potenziare il centrocampo, per questo è rientrato nel suo radar anche Verratti. Ma la mente viola sta funzionando, in campo porta personalità, tecnica, visione di gioco, corto e lungo alla stessa maniera. Gattuso potrebbe averla in casa l’alternativa buona".