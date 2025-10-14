Radio FV, dalle 16:00 "I tempi supplementari": anche su YouTube!
Prosegue il palinsesto odierno di Radio FirenzeViola: dalle 16:00 fino alle 17:00 spazio a Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo con "I tempi supplementari", in diretta anche sul canale YouTube di FirenzeViola.it. Dalle 17:00 alle 19:00 Giacomo Galassi e Costantino Nicoletti vi terranno compagnia con il loro “Garrisca al vento”. Il palinsesto di giornata vedrà anche, dalle 19:00 alle 20:45 "Calciopiù on air". Dalle 21 alle 21:30 ci sarà "Extra Viola", nuovo format in collaborazione con RTV38.
Per ascoltarci CLICCA QUI!
Brivido Kean e il mistero del leader scomparso: Gosens primo degli irriconoscibili, domandiamoci perché. Pioli ha sottovalutato la criticità dell’ambiente, ma deve essere protetto. Gli scontenti? Normale ci siano in una rosa troppo lungadi Angelo Giorgetti
Mario TeneraniPiccoli sostituisce Kean in Nazionale. Sarà così anche nella Fiorentina. Speriamo però che Moise stia fuori poco... Sono tornati i numeri 9, i viola ne hanno tre
Tommaso LoretoKean segna ma poi si ferma, e Gud lancia segnali incoraggianti. Il disgelo su Dodò e l’accordo su Mandragora, i rinnovi anticipano il mercato invernale. Nel mirino anche un giovane messicano
