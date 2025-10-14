RFV Alfredo Aglietti: "Non ho visto passi in avanti nelle ultime gare"

Alfredo Aglietti, allenatore ed ex attaccante, è intervenuto a RadioFirenzeViola nel corso di "Palla al centro" parlando del clima in cui società, allenatore e giocatori lavorano a Firenze: "Venire a lavorare a Firenze è qualcosa di straordinario. La Fiorentina per ora è stata fatta lavorare tranquillamente. Il tifo fiorentino poi è esigente ma anche competente. Penso ci sia un'esagerazione nel dare giudizi sulla tifoseria".

Come è possibile che 9/10 giocatori della scorsa stagione su 11 stiano deludendo?

"Le prestazioni individuali di tanti giocatori che anno scorso hanno fatto le fortune della Fiorentina sono al di sotto di qualsiasi previsione. Però diventa difficile capire i motivi perché il modulo è rimato lo stesso e anche per quanto riguarda il modo di giocare, sono giocatori fatti e finiti".

Cosa ne pensa della compattezza che c'è nello spogliatoio nonostante questo inizio difficile?

"Quando si inizia a parlare di sostituti bisogna vedere se il tecnico ha perso la squadra, se vi sono delle situazioni all’interno dello spogliatoio. Questo per me non riguarda la Fiorentina perché la squadra non è che molli, e chi è in difficoltà cerca comunque di dare il massimo, per se stessi, per l'allenatore e per risollevarsi da una situazione che nessuno si aspettava".

Ha visto oggettivamente dei passi in avanti nelle ultime partite?

"Sinceramente no, perchè la Roma non ha fatto una partita trascendentale, non ha schiaciato la Fiorentina, non ha avuto tante occasioni. Anche la loro prestazione è stata sufficiente, gli sono bastate 2/3 accellerazioni per mettere in difficoltà la Fiorentina. Le prestazioni in questo momento non sono consone ad arrivare al risultato. Si può anche perdere ma le prestazioni non sono in linea con quello che la società, l'allenatore e i calciatori si aspettavano. Il risultato è una conseguenza".

