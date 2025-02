RFV Gregucci fiducioso: "Perché la Fiorentina non può dare un'altra bastonata all'Inter?"

Il tecnico Angelo Gregucci è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola Amore Mio" per parlare dell'attualità viola nel giorno della "rivincita" dell'Inter a San Siro: "Il colpaccio la Fiorentina lo ha fatto qualche giorno fa, non vedo perché non possa farlo anche stasera. Intanto ricerchiamo la stessa Viola, perché sulle qualità dell'Inter ci sono pochi dubbi. Fino a una settimana fa sentivo dire che l'allenatore della Fiorentina era in discussione... Ma una piazza deve tutelare un progetto. Quello che si può fare in due-tre anni è più importante di quello che si può fare in una partita. E dico questo perché la Fiorentina è passata dalle forche caudine questa stagione, cambiando tanto, facendo fuori il capitano e con un allenatore molto giovane. Ma l'unico con la barra dritta è stato proprio Palladino con il suo gruppo tecnico. Vi faccio un esempio".

"Pensate a Beltran: la Fiorentina lo ha preso per fare l'attaccante, io l'ho visto fare di tutto nelle ultime partite. Questo vuol dire che il tecnico è stato bravo a ricevere la disponibilità totale da parte di un suo calciatore. Con la Lazio mi ha impressionato. Ci manca solo che gli si chieda di fare il portiere... Quando c'è questa disponibilità da parte dei giocatori sei già a buon punto. Poi c'è De Gea, ma c'è anche un settore giovanile che con il Viola Park trova identità. Basti vedere Comuzzo: ti offrono quasi 40 milioni di euro per un ragazzo tuo. Per tutte queste ragioni la Fiorentina può andare lì con la convinzione di aver dato all'Inter una bastonata solo qualche giorno fa".

